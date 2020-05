Igre, navodila, kvizi in vzgojne vsebine

Na spletnih omrežjih v koronačasu nastajajo novi oprijemi, predvsem pa nova vrsta skupinskega ustvarjanja in prave bolj ali manj zabavne vzgojne vsebine. O tem so prepričani tudi na tržaškem zavodu Jožefa Stefana, čigar strani družabnih omrežij Facebook in Instagram mrgolijo z živahnimi posnetki, fotografijami in predstavitvami dijakov, kratkimi zabavnimi filmi o virtualnem šolskem vsakdanjem življenju in igrami.

Koordinacijo dela je navdušeno prevzela profesorica italijanščine Helena Pertot: »Trenutno je stik po pouku možen le preko omenjenih omrežji. Dijaki radi nalagajo in spremljajo vsebine. Začeli smo z igro Stefan Challenge, kjer se dijaki in profesorji potegujejo za zmago. V prvem krogu z naslovom Mehaniki doma, so na primer dijaki mehanske smeri sami nekaj ustvarili. Na vrsti so bile še druge paralelke, nato pa smo igro usmerili v druge panoge in sprožili akcijo Glasbeniki doma, Slikarji doma in ugotovili, da so dijaki zelo nadarjeni na številnih področjih, ki niso vezana na pouk. Pravi umetniki.«