Igrišči sta še vedno nedostopni

Starši učencev slovenske in italijanske osnovne šole Josipa Jurčiča in Danteja Alighierija v Devinu so zbrali 150 podpisov, s katerimi zahtevajo obnovo športnih igrišč za šolskim poslopjem. V akcijo so stopili februarja, včeraj pa so jih vložili na devinsko-nabrežinsko občinsko vložišče.

Decembra lani je popustilo nekaj stebrov, na katere je bila pritrjena mrežasta jeklena ograja. Območje je Občina Devin - Nabrežina s pomočjo gasilcev zavarovala in poskrbela za ponovno postavitev stebrov. Igrišči sta od tedaj nedostopni. Na njih v dopoldanskih urah telovadijo in uživajo svež zrak osnovnošolski otroci, popoldne pa jih rada obiskuje še druga vaška mladina. Občasno se tu športnim dejavnostim posvečajo tudi dijaki Jadranskega združenega sveta. Težav vsekakor ne povzroča le dotrajana ograja, saj je objekt v celoti pošteno načel zob časa. Sintetična podlaga igrišč se kruši, košarkarski koši so poškodovani. Obnova je bila skratka nujna že pred zadnjim nesrečnim razpletom.