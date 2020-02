Illycaffè že osmič med najbolj etičnimi družbami

Že osmo leto zapored se je tržaško družinsko podjetje Illycaffè uvrstilo med najbolj etične družbe na svetu (World’s Most Ethnical Companies). Prestižni seznam sestavlja vsako leto mednarodna ustanova Ethisphere Institute, ki sodi med vodilne akterje na področju določanja standardov etične trgovinske prakse. Priznanje podeljuje izključno podjetjem, ki so izkazala vzorno etično vodstvo v svoji industrijski veji z dvigovanjem standardov korporativnega obnašanja.

Priznanje je letos prejelo 132 podjetij iz 21 držav sveta, ki so dejavna v 51 različnih industrijskih vejah. Kot edina iz Italije je znova blestela tržaška kavna družba, ki ohranja visoke etične standarde, da bi izboljšala kakovost življenja vseh deležnikov – od pridelovalcev do strank oziroma potrošnikov. Predsednik tržaške družbe Andrea Illy je ocenil, da si prizadeva, da bi njihove etične izbire pozitivno vplivale tudi na razvoj družbe, na zdravje planeta in na dobrobit bodočih generacij.

Ustanova Ethisphere Institute pri ocenjevanju upošteva nekaj ključnih področij pri podjetjih – program etike in skladnosti, korporativno družbeno odgovornost, kulturo etike, pozornost do različnosti ter dejavnosti v podporo trdne vrednostne verige.