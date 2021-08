Ime Burla seglo vse do Rima

Obiskala je urgenco ter klinični oddelek za neonatologijo in pediatrično kliniko. Temelje delovanja pomembne ustanove so ji orisale zdravstvena direktorica Burla Paola Toscani, administrativna direktorica Serena Sincovich in vodja oddelka za zdravstvene poklice Livia Bicego. Povprečno vsako leto na različnih oddelkih sprejmejo 11.000 malih pacientov, število pa je lani, to je v letu pandemije kar pošteno upadlo. Če so leta 2018 sprejeli 11.307 in leta 2019 11089 bolnikov, je teh lani bilo 10.036. Letos pa pomoč spet naglo rase, do maja so namreč pomagali 3827 otrokom, kar pomeni kar 5,4 odstotka več v primerjavi z istim obdobjem lani.

Predsednica senatnega odbora, ki zasleduje uresničevanje otroških pravic, se je vsem zahvalila za požrtvovalno delo.Njenega obiska se je med drugimi veselil odgovorni v deželni vladi FJK in podpredsednik dežele Riccardo Riccardi. Z njim si je Burlo utrl pot v Rim, kar bo v pomembno oporo pri nadaljnjem delu, je poudaril. Njen obisk se je sklenil v cepilnem centru v Starem pristanišču. V dopoldanskih urah se je Licia Ronzulli sestala tudi s predsednikom deželne vlade Massimilianom Fedrigo in tržaškim županom Robertom Dipiazzo