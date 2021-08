Imel je šest lažnih identitet

Karabinjerji iz Nabrežine so pri Fernetičih prestregli in aretirali 43-letnega moldavskega državljana, ki je bil na begu. Zaradi preprodaje ukradenih avtomobilov ga je državno tožilstvo iz Milana obsodilo na leto in šest mesecev zapora.

Moški je bil član tolpe, ki je preprodajala v tujini ukradene italijanske avtomobile, za katere si je v vzhodnoevropskih državah priskrbela nove dokumente. Karabinjerji so moškega ustavili na luksuznem porscheju. Pokazal jim je lažne dokumente, karabinjerji pa so o njem vseeno posumili in ga pospremili v kasarno. Ugotovili so, da ima kar šest različnih identitet in da je na begu. Prepeljali so ga v tržaški zapor.