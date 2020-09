»Imunski sistem je kompleksen orkester«

Imunski sistem je zelo kompleksen orkester. Poleg centralnega živčnega sistema je to najbolj zapleten del človeškega telesa, kar ob vsaki priložnosti rad ponovi imunolog Alberto Mantovani, eden od uglednih predavateljev znanstvene prireditve Esof2020, ki se v sredo začenja v novem kongresnem centru. Profesor, ki dela kot znanstveni direktor na prestižnem inštitutu Humanitas, je avtor različnih strokovnih člankov. Pogovor na daljavo sva začela – s čim drugim – s covidom-19, ki je drastično spremenil svet in marsikaj postavil pod vprašaj.

Če se je Italija na začetku epidemije soočala s serijo problemov, jo zdaj Evropa opazuje z občudovanjem in posebnim zanimanjem. Kaj je po vašem funkcioniralo oz. kje je Italija naredila razliko?

Po mojem sta občudovanja vredni odločitev o uvedbi karantene in samoodpovedovanje, s katerim so jo Italijani tako dosledno spoštovali. Vseskozi so se obnašali odgovorno in na ta način prispevali k upadanju krivulje okužb. Samo tako se je lahko zmanjšal pritisk na preobremenjene bolnišnice.

Občudujem tudi veliko predanost in profesionalnost zdravstvenih delavcev, ki so naredili vse, da bi pomagali pacientom, ob tem pa so se morali sproti tudi učiti, saj so se znašli pred novim in neznanim sovražnikom. Nikoli ne bom pozabil kolegov iz različnih bolnišnic in specialistov, ki jih je v prizadevanjih, da bi pomagali pacientom, povezal ekipni duh. Razliko je Italija naredila tudi v tem, da je vzpostavila mrežo storitev in ponudila korektno znanstveno informiranje v korist tako strokovne kot splošne javnosti. Ne pozabimo, da je Italija svoje dragoceno znanje že na začetku delila z mednarodno stroko.