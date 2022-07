Industrija, zdravstvo in urbana regeneracija

Od industrijske krize do napovedane spremembe zdravstvenega sistema in pomanjkanja prave strateške vizije za prihodnost. Tržaški sindikat Cgil se po dveh letih prisilnega premora zaradi pandemije novega koronavirusa vrača z intenzivnim poglobitvenim vikendom. V Kulturnem domu na Proseku se bodo od četrtka do sobote z okroglimi mizami in srečanji posvetili glavnim odprtim vprašanjem in težavam, ki pestijo Trst in njegovo zaledje.

To bo pa tudi priložnost za skupno druženje. Ob 20.30 bo glavno besedo prevzela glasba. Vsak večer bo nastopila druga glasbena skupina, in sicer: 20 Years After, Il disadattato e la sua orchestra ter Kraški ovčarji (pred njimi pa še High Skull). Od 19. ure se bo mogoče okrepčati s hrano in pijačo.

V ospredje so postavili trojico najbolj aktualnih tem: pristanišče in industrijo, javno zdravstvo ter urbano regeneracijo, je včeraj povzel vodja tržaškega sindikata Michele Piga. Prepričan je, da so rešitve mogoče, v načrtovanje pa je treba vključiti ljudi.

V četrtek ob 18. uri bodo led prebili z debato o oživitvi krajevnega gospodarstva, ki ne sme temeljiti samo na turizmu. Šibkost gospodarskega tkiva pripisujejo dejstvu, da imajo na Tržaškem dober del industrijskega sektorja v rokah multinacionalke, ki se marsikdaj niso izkazale kot posebno zanesljive. Dano stanje bodo orisali generalni sekretar tržaške pristaniške uprave Vittorio Torbianelli, izvršna direktorica konzorcija za krajevni gospodarski razvoj Coselag Alessandra Primiceri ter Natale Colombo in Villiam Pezzetta iz državnega vodstva Cgil.

V petek bo v ospredju tržaški zdravstveni sistem, ki se bo v kratkem korenito spremenil. Italijanska vlada ga je hotela z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost po pandemiji novega koronavirusa prilagoditi spremenjenim razmeram, marsikatero spremembo predvideva reforma zdravstvenega podjetja Asugi, ki je bila tarča različnih kritik. V dopoldanskih urah bo na to temo potekala interna skupščina članov.

Ob 18. uri pa bo na vrsti okrogla miza, na kateri bo sodelovala tudi nekdanja italijanska ministrica za zdravstvo in družino Rosy Bindi. Debato bodo sooblikovali še nekdanji direktor tržaškega zdravstvenega podjetja in psihiater Franco Rotelli, Michele Piga ter Michele Vannini in Stefano Cecconi iz državnega vodstva Cgil. Še pred tem, ob 16. uri, bodo uprizorili ironično gledališko predstavo na temo zdravstva prihodnosti. Nastopata Maurizio Zacchigna in Giustina Testa, režijo podpisuje Sabrina Morena.

Zastor bo v soboto ob 10. uri padel s srečanjem o urbani regeneraciji oziroma o tem, kako bi lahko posamezne tržaške četrti spet zaživele, kako bi izboljšali kakovost življenja in čim bolj zajezili vse večje družbene neenakosti. Svoja stališča bodo podali opozicijski tržaški občinski svetniki Francesco Russo (Punto Franco), Riccardo Laterza (Zdaj Trst), Alessandra Richetti (G5Z), tržaška vodja DS Caterina Conti ter arhitekta William Starc in Roberto Barocchi.