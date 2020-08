Intenzivne priprave na novo korona šolsko leto

Ni več dvomov – kolikor je pač to le mogoče v koronačasu – da se bodo dijaki septembra po treh neskončnih mesecih pouka na daljavo ponovno vrnili med šolske klopi. Podrobnosti tega povratka je zaradi vrste nepredvidljivih neznank nemogoče točno napovedati. Na tržaških višjih šolah s slovenskim učnim jezikom se mrzlično pripravljajo in prilagajajo novim predpisom za zajezitev širjenja okužb z boleznijo covid-19. Ravnatelji – Eva Sancin, Maja Lapornik, Loredana Guštin in Primož Strani – so za Primorski dnevnik potrdili, da so glavnino dela že opravili.

Od novega šolskega leta nas ločuje le še mesec dni, zagotovitev potrebne varnostne razdalje pa je kar trd oreh. Nobenemu ni bilo treba zaprositi za dodatne prostore, ker so s preudarno reorganizacijo učilnic in prostorov potrpežljivo uspeli zagati priti do dna. Nova različica koronaklopi na kolesih, ki jo je napovedovala ministrica za šolstvo Lucia Azzolina, jih v glavnem ni premamila, ubrali so druge poti. Za manjši vzorec so jih poskusno naročili le na liceju Prešeren. Z dobro mero iznajdljivosti so skušali izkoristiti, kar so že imeli na razpolago.