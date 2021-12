Kako bi lahko spodbudili kombiniranje potovalnih načinov? Tako, da bi v garažne hiše in na parkirišča namestili čim več informativnih tabel z voznim redom avtobusov v mestnem in primestnem prevozu. To je cilj prevozne družbe Tpl Fvg, ki je včeraj v Trstu, v garažni hiši Park San Giusto, namenu predala prvo interaktivno tablo, prihodnje leto pa namerava postaviti še devet informativnih tabel. V celotni regiji je predvidenih 24 tabel. Zaenkrat so informacije na tabli samo v italijanščini, predstavniki prevoznika pa so zagotovili, da bodo prihodnje table v Trstu opremljene tudi z angleško in slovensko verzijo.

Pametni interaktivni prikazovalnik voznih redov ima 55 palični zaslon, uporabnikom pa bo nudil vse informacije, ki so pomembne ob vožnji z avtobusi. Od voznih redov avtobusov, poteka linij, začasnih obvozih do načrtovanj potovanj.