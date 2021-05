Intubirali so jo že v materinem telesu

Multidisciplinarna ekipa porodničarjev, anestezistov, otroških kirurgov, neonatologov, otorinolaringologov in radiologov tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo je z zapletenim posegom omogočila dihanje novorojeni deklici, pri kateri se je na začetku jezika razvil pet centimetrski t.i. cervikalni teratom oz. gmota ali benigni tumor, ki je pritiskal na njena dihala. Gmoto so ugotovili zdravniki oddelka za fetalno medicino in prenatalno diagnostiko tržaške pediatrične bolnišnice, ki so prejeli podatke iz bolnišnice v Tržiču, gre pa za zelo redko tvorbo, ki pa pri porodu utegne ovirati ali celo onemogočiti dihanje novorojenca, kar pomeni gotovo smrt.

Zato so morali v Burlu izvesti t.i. postopek »Exit« (Ex Utero Intrapartum Therapy), kjer so morali pri materi opraviti carski rez, delno potegniti otroka iz maternice in ga intubirati, medtem ko je bil še povezan z materjo preko popkovine. Čeprav je bilo sprva predvideno, da poseg izvedejo v 37. tednu nosečnosti, so ga morali anticipirati na 34. teden, ker so morali mater zaradi tveganja prezgodnjega poroda predčasno hospitalizirati. Mater so sprejeli na oddelku za tvegane nosečnosti v bolnišnici Burlo Garofolo, kjer so izvedli postopek s carskim rezom in intubacijo. Na srečo ni bilo zapletov, ki bi terjali celo kirurški poseg z odstranitvijo tvorbe že v maternici in so deklico operirali šele nekaj dni po porodu, medtem pa so staršema v okviru projekta združenja Bambini Chirurgici del Burlo nudili potrebno psihološko podporo. Novorojenka že nekaj dni diha sama in čaka, da jo odpeljejo domov, pomen dosežka pa poudarjajo tako v deželni upravi Furlanije - Julijske krajine kot v bolnišnici Burlo Garofolo, kjer še posebej postavljajo v ospredje pomen multidisciplinarnega pristopa v specialističnih centrih: tak pristop namreč omogoča odlične dosežke, so prepričani v tržaški pediatrični bolnišnici.