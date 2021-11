Iskanje družinskega zdravnika na Krasu prava nočna mora

Iskanje družinskega zdravnika na Krasu ostaja prava nočna mora. V Križu je ena izmed dveh zdravnic že dalj časa na bolniškem dopustu, na Proseku pa ni videti konca že skoraj leto dni starim težavam. V prvi izmed dveh vasi so pacienti kar obstali pred zaprtimi vrati Francesce Romano, ki naj bi bila odsotna še vsaj do konca novembra. Ta je sicer imenovala nadomestnega zdravnika, ki pa paciente sprejema le v njeni tržaški ambulanti v Istrski ulici pri Sv. Jakobu. Pot v mesto je zlasti za starejše posameznike marsikdaj zelo podobna neskončnemu in kar mučnemu romanju. Številni ne vozijo ali nimajo nobenega, ki bi jih lahko z avtomobilom pospremil v Trst, na avtobus je treba marsikdaj dolgo čakati, avtobusne povezave niso najboljše.