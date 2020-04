Iskanje rešitev za obvezno karanteno migrantov

V času pandemije novega koronavirusa do nedavnega niso več beležili množičnih prihodov nezakonitih migrantov. V torek pa je italijanska mejna policija pri Cesti za Glinščico prestregla skupino 42 beguncev, med katerimi je bilo tudi pet mladoletnikov. Izredna določila proti širjenju okužb z boleznijo covid-19 poleg običajnega postopka identifikacije in sprejemanja prosilcev za azil pa narekujejo še vrsto dodatnih strožjih zdravstvenih ukrepov.

V velikem vojaškem šotoru pred tamkajšnjim azilnim domom Malala so jim zmerili vročino in preverili zdravstveno stanje. Na osnovi dogovora Dežele Furlanije - Julijske krajine, Rdečega križa in zdravstvenega podjetja Asugi so begunce pregledali pristojni zdravniki, sedaj pa prestajajo petnajst dni obvezne karantene. Za ta namen so že na začetku pandemije uredili hotel Villa Nazareth v bližini tržaške pediatrične bolnišnice. Čeprav so začetnim štiridesetim posteljam dodali še nove, število ležišč ni zadostovalo. Begunce so tako začasno nastanili tudi v nekatere druge objekte, njihovih imen oziroma naslovov pa solidarnostni konzorcij ICS in tržaška škofijska Karitas nočeta še razkriti javnosti.

Prefekt Valerio Valenti je vsekakor za Primorski dnevnik utemeljil, da lahko položaj morda pripišemo tudi postopni omilitvi omejitev in kontrol proti širjenju koronavirusa na Hrvaškem in Sloveniji. To bi torej pomenilo, da bi se lahko tudi v naslednjih tednih ponovili številčnejši prihodi: »V fazi strožjih kontrol je bil nadzor posledično večji. Postopno vračanje v normalno stanje v sosednjih državah bi torej lahko pomenilo, da bomo podobno kot lansko leto ponovno beležili prihode po balkanski poti. Postopek sprejemanja pa je tokrat bolj zapleten in sem zaradi tega zaskrbljen. Trenutno pri nas še veljajo strožji ukrepi.«