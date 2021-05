Italo zapeljal na tržaške tire

Današnji dan je bil pomemben dan za tržaški železniški promet. Na železniške tire je zapeljal težko pričakovani Italo, ki bo Trst vsak dan povezoval z Rimom in Neapljem. Vlak rubinasto rdeče barve je s svojim prihodom tudi uradno razbil monopol državne železniške družbe Trenitalia S tržaške železniške postaje bo vlak odpeljal vsako jutro ob 8.10, v Rim bo prispel predvidoma ob 14.05 v Neapelj pa ob 15.28. Od tu bo proti Trstu krenil ob 13.35, v Rimu se bo ustavil ob 14.55, prihod na tržaško postajo pa je predviden ob 20.53.

Včerajšnji krstni odhod iz Trsta je izkoristilo približno dvajset potnikov. Ti so se posedli v sedem različnih vagonov. Na relaciji Trst - Benetke se je vlak ustavil samo v Tržiču in Latisan in ne na novi postaji na letališču, ker je pred tedni, ko so napovedali prihod Itala v Trst, sprožilo kar nekaj polemik. Cene so zaenkrat primerljive s cenami Trenitalie, a v prihodnje je pričakovati večjo tekmovalnost med dvema družbama. Kdor bi prihodnji petek rad odpotoval proti Neaplju, bo za navadno enosmerno Italo vozovnico odštel 89 evrov, za vozovnico Trenitalie pa je treba odšteti 105 evrov.