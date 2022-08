Ivan le priplezal k svoji Dani

Po štirih poskusih mu je le uspelo. Ivan Kerpan je včeraj zvečer le priplezal po leseni lestvi v kamb'rco svoje izvoljenke Dane Puric, s katero se bo jutri poročil na Kraški ohceti. Podoknica pri Komunski štjerni v Repnu je spet dokazala, da je eden najbolj priljubljenih dogodkov v sklopu kulturno-etnografskega praznika, na prizorišču dogajanja so se trle množice ljudi.

Okoli 22. ure se je zaslišalo petje moškega pevskega zbora, ki je ženina pospremil na vasovanje. Slišati je bilo veliko ljubezenskih pesmi, med njimi sta bili tudi Peščalka in Škrinja Orehova barkovljanskega skladatelja in zborovodje Milana Pertota. Kar nekaj kamenčkov je moral Ivan zalučati v Danino okno in dekle kar nekajkrat poklicati. Na koncu pa mu je zaročenka le odprla okno sobe. A kaj ko je ženina trikrat zasačila bodoča tašča oziroma velika mati, ki je mislila da se pod oknom gonijo mačke. Ženinu je zabičala, naj pride po dekle skozi vhodna vrata ne pa po leseni lestvi. V četrtem poskusu je ženin le smuknil v kamb'rco in v Daninem objemu z odliko opravil tudi drugo dejanje na programu letošnje Kraške ohceti.