Iz Avstralije priletela na licej Slomšek

Kako lepo je, ko lahko v dobi družabnih omrežij v hipu dosežeš tudi družinske člane čez veliko lužo. Dijake humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška je včeraj in v ponedeljek razveselila dvajsetletna Zoe Spanghero, ki je iz daljne Avstralije oziroma Pertha prišla na obisk sestrične, dijakinje Ilarie Hrovatin ter drugih sorodnikov v Trstu in Sloveniji.

Kot ste lahko verjetno že pravilno doumeli, je Zoe potomka slovenskih in italijanskih izseljencev, ki so bili prisiljeni zapustiti rodne kraje v 50. letih prejšnjega stoletja. Tedaj se je namreč začelo intenzivnejše izseljevanje Slovencev v Avstralijo. Dvajsetletno dekle je življenjsko zgodbo svojega deda in babice po očetovi strani, ki jim sama pravi kar nono in nona, takole strnila: »Nono se je rodil v Trstu. Nona pa prihaja iz vasice Kluni v v Istri, ki je tedaj spadala pod Jugoslavijo in je danes del Hrvaške. Rodne kraje sta zapustila zaradi gospodarske stiske oziroma težkih povojnih razmer. Spoznala sta se v mestu Adelaide in si nato tu ustvarila družino.« Pisali so se vse prej kot lahki časi, saj kot je utemeljila, so v Avstraliji tedaj veljali strogi imigracijski zakoni in je bila družba kar rasistično usmerjena.