Iz avtomobila kradel kar pred mimoidočimi

Lokalni policisti so izsledili tatu, ki je iz parkiranega avtomobila ukradel dve usnjeni jakni, radio, dva telefonska polnilca in parfum. Po prejetju obvestila o tatvini so začeli s preiskavo in si ogledali videoposnetke nadzornih kamer, pri čemer so opazili tatu na delu in celoten potek njegovega podviga. Moški je kljub številnim mimoidočim pešcem in avtomobilom s steklenico razbil okni in vetrobransko steklo, nato je odprl vrata in stopil v avtomobil. Iz posnetkov, na katerih je bil dobro viden tudi njegov obraz, so lokalni policisti prepoznali tatu, sicer dobro znanega varnostnim organom zaradi večkratnih preteklih kaznivih dejanj. Gre za 45-letnega bolgarskega državljana V.D.N.. Moškega so ovadili zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah.