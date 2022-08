Gasilska enota za jedrske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR je včeraj popoldne ob 17.30 posredovala v tržaškem pristanišču, kjer je iz cisterne uhajal propan. Izpust so ustavili, za prenos plina v drugo cisterno pa so poklicali na pomoč enoto NBCR iz Mester. Utekočinjeni plin so pozno zvečer uspeli pretočiti, preostale plinske hlape v cisterni pa so zažgali s posebnimi baklami. Posredovanje se je zaključilo ob 2.30 po polnoči.