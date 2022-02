Iz Dutovelj v Trst v pižami

Lokalni policisti, ki so v soboto preverjali covidna potrdila potnikov na avtobusni postaji v Ul. Galatti, so naleteli na mladega moškega v pižami, ki je bil med drugim povsem zmeden. Ker ni poznal italijanščine, se niso utegnili dobro sporazumeti, nenehno pa je ponavljal, da je prišel v Trst z Bleda, mimo Kopra. Moški tudi ni imel pri sebi dokumentov. Lokalne policiste je presunilo zlasti dejstvo, da ga ni nihče opazil, saj je bil ob februarskih temperaturah oblečen le v pižamo.

Ker so ugotovili, da gre za osebo, potrebno pomoči, so ga peljali v kasarno, kjer so ga nahranili in se je ugrel. Domnevali so, da gre za slovenskega državljana, zato so se obrnili na policiste iz Slovenije. Po pogovoru so ugotovili, da gre za gosta zdravstvene ustanove v Dutovljah, ki je ponoči ušel bolničarjem. Z avtobusom naj bi se domnevno peljal do Sežane, nato z vlakom na Opčine in z avtobusom št. 2 do postaje v Ul. Galatti. Slovenski policisti so ga iskali že več ur. Tržaški redarji so moškega pospremili na nekdanji mejni prehod pri Fernetičih, kjer so ga izročili zdravstvenemu osebju, ki ga je nato prepeljalo v Dutovlje.