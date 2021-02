Iz frizerskega salona odpeljali okrvavljenega moškega

Iz frizerskega salona Sabbadin v Ul. Ghega so okrog 12. ure reševalci odpeljali okrvavljenega moškega. Njegovo zdravstveno stanje je resno, v katinarsko bolnišnico naj bi ga sprejeli z rdečo triažno kodo.

Ponesrečil se je 71-letni P.S.. Medem ko je nameščal klimatsko napravo, je padel z visoke lestve in z glavo močno udaril ob tla, pri čemer je utrpel hujšo poškodbo.

Na kraju so bili lokalni policisti in reševalci ter nadzorniki zdravstvenega podjetja Asugi. Lestev so zasegli. Vzroke nesreče preiskujejo.