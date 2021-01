Iz hišnega pripora želel v zapor

Mlad Tržačan, ki je svojo kazen prestajal v hišnem priporu, je zaprosil za zapor. Med urami prostosti je obiskal karabinjerje na Opčinah in jim potožil svoje težave. V času hišnega pripora se nikakor ni zmogel privaditi na redne kontrole policije v stanovanju, na terapevtska srečanja, na socialno delo na kmetiji ter na druge predpise, ki mu jih je odredila sodna oblast, je povedal karabinjerjem. Slednji so obvestili sodnika, ki je sprejel njegove želje. Karabinjerji so tako v soboto moškega prepeljali v zapor.