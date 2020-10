Iz hotela še v pižamah na prosto

Kakih 40 gostov hotela Alla Posta na tržaškem Trgu Oberdan je davi okrog 7. ure moralo tako rekoč v pižamah na ulico: gasilci so namreč evakuirali hotel, saj se je iz dimnega kanala na podstrešju stavbe začel viti dim. Sprva so mislili, da je šlo za požar, zato so se preventivno odločili za evakuacijo. Naposled se je izkazalo, da ni šlo za požar, pač pa za zamašen dimni kanal, iz katerega se je ob začetku kurilne sezone začelo kaditi.

Med gosti hotela in zaposlenimi ni bilo zastrupitev zaradi vdihavanja dima. Okrog 9. ure so se evakuiranci, razen gostov iz zadnjega nadstropja, lahko vrnili v svoje sobe.