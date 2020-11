Iz morja potegnili zabojnik

Danes zjutraj so gasilci z dna plovnega kanala pri Žavljah potegnili kontejner. Na kraju so bili gasilci potapljaške enote ter žerjav, za dvig zabojnika na površje pa so uporabili posebne dvižne balone, nakar so ga z žerjavom potegnili na suho. Zabojnik je bil, kot kaže, prazen.

Pristaniška uprava, ki je usklajevala poseg v sodelovanju z luško kapitanijo, je pojasnila, da je bil poseg potreben za zagotovitev varnosti v kanalu ter za očiščenje njegovega dna. Zabojnik so v morju opazili ravno gasilci, ko so se urili v uporabi sonarja. Varno ga bo odstranila pristaniška uprava.