Iz pristanišča na Veliki trg (video)

Malo pred 13. uro so se protestniki zbrali na Velikem trgu, kjer jih je nagovoril dosedanji vodja sindikata Clpt Stefano Puzzer. Protestnike poziva naj ostanejo mirni in naj ne popustijo. Množica je preplavila Veliki trg.

Prvi protestniki so malo po poldnevu prispeli na Borzni trg. Sprevod se je nadaljeval na Korzu Italia, kjer se je ozračje spet segrelo. Protest je razpršen po številnih mestnih ulicah. Mesto je blokirano. Protestniki so se ob 12.25 približevali deželnemu sedežu RAI. Nekaj minut kasneje pa so obrnili v Ul. Valdirivo.

V kaosu je na nabrežju zaradi shoda padel skuterist, ki je bil lažje poškodovan.

Med udeleženci protesta je vse manj pristaniških delavcev, glavno vlogo imajo protestniki proti zelenemu covidnemu potrdilu.

Na Velikem trgu in na nabrežju je veliko število policistov.

Na nabrežju je promet blokiran. Iz okolice Trsta poročajo, da prihaja policijska pomoč.