Iz Rima 48 milijonov evrov za žičnico med Trstom in Krasom

Vlada bo deželam v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost porazdelila 3,6 milijarde evrov za razvijanje in potenciranje podzemnih železnic, tramvajev ter drugih mestnih prevozov, pa še 836 milijonov evrov za deželne železnice. V okviru teh investicij bo 48 milijonov evrov namenila tržaški žičnici, ki bo povezovala mestno središče s Starim pristaniščem, slednje pa s Krasom (točneje s Selivcem na Opčinah). Novico so sicer z napako sporočili parlamentarci Lige Mario Pittoni, Maurizio Panizzut, Daniele Moschioni, Raffaella Marin in Edoardo Rixi, ki poudarjajo, da je to »konkreten rezultat Lige na vladi, za izboljšanje množičnega in hitrega transporta«. Navedli so znesek 4,2 milijona evrov, kolikor znaša dolžina trase v kilometrih.

Projekt žičnice je pred časom predstavila Občina Trst oz. uprava župana Roberta Dipiazze, naletel pa je na številne pomisleke in kritike tako opozicije kot civilne družbe. Žičnica oziroma gondola naj bi povezovala openski gozd na Selivcu z barkovljanskim parkiriščem Boved, od tod pa mestno nabrežje.