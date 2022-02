Iz Rima milijoni za tržaške mostove

Iz rimske državne blagajne bo v kratkem prišel nov denar. Občina Trst bo lahko računala na 4,5 milijone evra, ki jih bo namenila prenovi treh mostov na dveh mestnih lokacijah. Levji delež denarja, tri milijone, bo šel za temeljito prenovo dveh mostov pri kanalu oz. ob mestnem nabrežju, 1,5 milijona evra pa bodo namenili za izredna vzdrževalna dela mostu v Ul. Brigata Casale. Vlogo za pridobitev tega denarja je Občina Trst že vložila, pristojni ministrski odbor pa bi 4,5 milijona evra vredno naložbo moral potrditi v par mesecih.

To je na včerajšnjem srečanju s predstavniki medijev sporočila pristojna za naložbe v tržaški občinski upravi Sandra Savino (Naprej Italija), ki je uvodoma izpostavila pomen njenega neposrednega stika z rimsko vlado. V družbi vodje občinskega oddelka za naložbe inženirja Giulia Bernettija je dejala, da se je s prošnjo za nakazilo sredstev obrnila na ministrico Maro Carfagno. »Večji del denarja, skoraj 80 odstotkov iz naslova, ki je na delovni mizi ministrice, je namenjen sofinanciranju lokalne infrastrukture na jugu Italije. Okoli 20 odstotkov sredstev je namenjenih mestom na severu Italije. Vesela sem, da je ministrica Carfagna prisluhnila moji prošnji in mi naročila, naj prošnjo formaliziramo z uradno vlogo in predlogom projekta, ki ga nameravamo s tem denarjem uresničiti,« je rekla Savinova in v isti sapi spomnila, da bodo po zaslugi tega prispevka privarčevali občinski denar, ki so ga sprva nameravali porabiti za prenovo dotičnih mostov. »Denar, ki bo ostal v občinski blagajni, bomo preusmerili v druge projekte,« je še dejala odbornic.