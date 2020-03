Iz skladišča kradel sestavne dele spojev tirnic

Karabinjerji so v četrtek med opravljanjem rednega nadzora ozemlja v Ul. Ferrovia na Opčinah opazili moškega, ki je pod pazduho nosil težko tirno spojko. Pozdravil jih je in šel dalje.

Izgled moškega, ki je bil oblečen v modro delovno haljo z manjšim napisom na prsih, je pritegnil pozornost pripadnikov varnostnih organov. Po kakih stotih metrih ob cesti naleteli na avtomobil s tujimi registracijami in se ob njem ustavili. Nekaj minut zatem jih je dohitel moški v delovni halji in se opravičil zaradi nepravilnega parkiranja. Na vozilu ni bilo nikakršnega napisa, ki bi dajalo misliti, da je v lasti železnic.

V prtljažniku avtomobila so karabinjerji odkrili več sestavnih delov spojev železniških tirnic, ki jih je moški odtujil iz skladišča. Takrat je moški priznal, da je pred upokojitvijo bil zaposlen pri železnicah. Legitimirali so ga in ugotovili, da gre za 65-letnega slovenskega državljana, ki je v preteklosti že imel opravka s sodstvom zaradi podobnih dejanj. Po aretaciji so ga odvetli v koronejski zapor ter ga prepustili javnemu tožilstvu, ukradeni material pa so vrnili v skladišče železnic.