Iz Slovenije je prišel z marihuano

Policija je v sredo popoldne aretirala 46-letnega Tržačana F.A., po poklicu socio-zdravstvenega delavca v enem od mestnih bolnišnic, zaradi uvažanja, prevažanja in posesti droge z namenom razpečevanja, njegovo 32-letno partnerko pa ovadila zaradi posesti hašiša in marihuane z namenom razpečevanja. Moški, sicer že znan silam javnega reda, je takrat sam prispel na italijansko ozemlje iz Slovenije, njegovo posebej previdno zadržanje pa se je policistom zdelo sumljivo, zato so mu sledili in ga pri Proseku ustavili ter opravili preiskavo. Sum je bil utemeljen: v prtljažniku so v dveh plastičnih ovojnicah našli več kot 200 gramov marihuane. Sledila je tudi hišna preiskava, kjer so v nočni omarici našli štiri celofanaste zavojčke s petimi grami marihuane, v kuhinji pa lonček s štirimi grami cvetov iste droge, dva kosa hašiša za skupnih 12 gramov ter precizno tehtnico ter material za pripravo odmerkov. Poleg tega so našli še približno 90 centimetrov visoko rastlino marihuane v lončku. Sledili sta aretacija: za F.A. so odredili hišni pripor, njegovo partnerko pa so ovadili na prostosti.