Iz Slovenije skupaj pretihotapili več kot 3,5 kg mamil

Karabinjerji iz Nabrežine so v sklopu preiskave, ki jo vodi tržaško tožilstvo, aretirali slovenskega državljana, A.M., ki je osumljen tihotapljenja kokaina iz Slovenije. Šest oseb, že znanih zaradi trgovanja z mamili, ki so v zvezi z omenjeno operacijo osumljene razpečevanja, pa so ovadili. Med preiskavo so karabinjerji med drugim legitimirali deseterico mladih uporabnikov mamil.

Karabinjerji so zasegli številne doze kokaina, marihuane, hašiša in ekstazija, ki so jih osumljeni ob povratku iz Slovenije, kjer so si priskrbeli drogo, skrivali v spodnjicah. Zasegli so tudi precizne tehtnice in denar v gotovini, ki je bil izkupiček razpečevanja v več krajih na Tržaškem. Skupno so v Italijo prepeljali najmanj tri kilograme marihuane in pol kilograma kokaina.