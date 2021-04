Iz Slovenije v Trst prinašali marihuano, kokain, ekstazi in amfetamine

Začelo se je 16. januarja letos, ko sta se 31-letni S.F. in 30-letni D.J., oba iz Trsta, skozi Plavje pripeljala iz Slovenije v Italijo, karabinjerji pa so njuno vozilo ustavili. Med kontrolo je eden od dveh peš pobegnil z nahrbtnikom, medtem ko so drugemu nadeli lisice. Ubežnika so zatem našli v središču Trsta, ga prijeli in v njegovem nahrbtniku našli dobre tri kilograme marihuane. Preiskava se je nato razvila in razkrila mrežo tržaških prekupčevalcev z mamili, italijanskih državljanov, ki so drogo prodajali mladim, tudi mladoletnim Tržačanom. Šlo je tudi za kokain, ekstazi in amfetamine, ki so jih menda prav tako nabavljali na slovenski obali. Mladi so drogo kupovali predvsem pri 20-letnem Tržačanu A.A., 40-letnem Tržačanu P.R. in 37-letnem Miljčanu P.E., vsi so stari znanci organov pregona. Trojico so aretirali, pa še 34-letnega Tržačana T.G. Kazenska ovadba na prostosti je poleg tega doletela 46-letno Miljčanko T.I. in 32-letnega Tržačana B.T., in sicer zaradi razpečevanja drog.

Prepovedana dejavnost se ni ustavila niti v obdobju najstrožjih ukrepov za zajezitev pandemije. Skupno so karabinjerji pokrajinskega poveljstva ter poveljstva iz Ul. Hermet zasegli 3,8 kilograma marihuane, 12 gramov kokaina, 29 tablet ekstazija in dva grama amfetamina. Preiskavo je usklajeval tožilec Federico Frezza.