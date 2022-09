Gasilci so danes ob 9.30 posredovali v Ul. Giusti 18 v Rojanu, kjer je iz stanovanja v tretjem nadstropju uhajal dim. Vdrli so v stanovanje, v katerem ni bilo nikogar in pogasili požar, ki se je širil v notranjosti. Ko je bil ogenj pod nadzorom, so se lotili ohlajevanja prostorov in odstranjevanja dima. Posredovanje se ob 11. uri še ni zaključilo.