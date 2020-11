Iz struge potoka povlekli gospodinjske stroje in pnevmatike

Pralni in drugi gospodinjski stroji, zarjavela kovina, pnevmatike kakega težkega vozila (tovornjaka ali traktorja, kdo ve) in razni drugi odpadki. Vse to so delavci podjetja A&T 2000, ki izvaja komunalne storitve v Občini Dolina, v prejšnjih dneh odstranili iz struge potoka pod Hribenco, ki predstavlja mejo med Borštom in Zabrežcem in od tam teče proti Boljuncu med vinogradi in oljčniki.

Pravzaprav se je prepotrebna čistilna akcija šele začela, delo pa naj bi opravili do konca meseca novembra. V teku časa se je namreč v strugi nagrmadila ogromna količina najrazličnejših odpadkov, od gradbenega materiala pa do odrabljenih pnevmatik in gospodinjskih strojev. Občina Dolina je zaradi tega marca letos oddala vlogo na pristojno deželno službo: le-ta jo je pred kratkim sprejela in dolinski občinski upravi namenila prispevek v višini 10.013,76 evra, kateremu je občina iz svojega proračuna dodala še 2503,44 evra. Po končanem čiščenju namerava občinska uprava izvesti hidravlično ureditev, ki predvideva čiščenje struge, zelenja in materialov, manjšo utrditev bregov ipd.. Ta dela bodo predvidoma izvedli na začetku prihodnjega leta 2021. Ob tej priložnosti je dolinski župan Sandy Klun pozval občane, naj pazijo na okolje ter naj večje oz. kosovne odpadke odpeljejo v pristojni zbirni center v Boljuncu.