Iz taksija ni izstopil, prevoza pa ni nameraval plačati

Policisti so sinoči ovadili 31-letnega italijanskega državljana, rojenega v Anconi, zaradi prekinitve javne službe in zaradi upiranja uradni osebi ter žaljenja. V Ul. Gallina je sedel v taksi in vozniku dejal, da prevoza ne bo plačal. Na povabilo slednjega pa ni hotel izstopiti iz avtomobila. Taksist je poklical na enotno številko 112. Posredovali so policisti, ki jih je moški, pod občutnim vplivom alkohola, hudo žalil in oviral pri njihovem delovanju. Policisti so ga prijavili na prostosti državnemu tožilstvu. Zaradi pijanosti so mu naložili tudi globo.