Iz temnega oblaka se je usula sodra (video)

Po jutranji sodri ponekod v zahodnih in vzhodnih predelih Tržaškega je izrazit nevihtni oblak malo po 15.30 zaobjel večje območje na jugovzhodu, po močnem grmenju se je nad pokrajino usula sodra. V Logu so ceste, kot je videti iz priloženega videoposnetka, povsem pobeljene, jakost padavin je bila velika. Šlo je za nevihto, ki je nastala ob pričakovani izraziti vremenski nestanovitnosti: v višjih slojih ozračja je zrak zelo mrzel, v nižjih pa priteka od jugozahoda vlažen in toplejši sredozemski zrak. Sodra je povsem pobelila tržaški Breg, med drugim Log in Boljunec, o močni sodri poročajo tudi iz Ul. Flavia, iz Škednja in iz Bazovice. Možno, da je bila ponekod vmes mehka toča, ni izključeno tudi, da so ponekod prehodno padale snežinke.