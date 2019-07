Iz trgovine sta odšla s polnima nahrbtnikoma

Tržaški policisti so včeraj ovadili par iz Ukrajine zaradi kraje v obtežilnih okoliščinah. 29-letnega D.B. in 22-letno D.K., ki sta se sumljivo obnašala v trgovini na Drevoredu 20. septembra, je opazila varnostnica. V bližini kabin za preoblačenje sta stikala med več oblekami, nato sta izstopila iz trgovine s polnima nahrbtnikoma. Začela ju je zasledovati, medtem so tudi poklicali na enotno številko 112. Tržaški kriminalisti so par prestregli v bližini glavne bolnišnice. V nahrbtniku moškega so našli kuhinjski nož ter izvijač, ki sta ju verjetno uporabila za odstranitev varnostnih magnetnih priponk, v nahrbtniku ženske pa so našli več ženskih oblačil v vrednosti približno 100 evrov. Pospremili so ju na kvesturo.