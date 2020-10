Iz Trsta v Rim ali Milan brez prestopanj le enkrat dnevno

Na straneh mednarodnih revij in časopisov se zlasti v zadnjih letih vse več bere o Trstu – očarljivem in malo poznanem biseru na Jadranu, kjer se stekajo različne kulture, kjer se udobno živi, mestu, ki se znova prebuja, razvija in še bi lahko naštevali. Odlična vizitka, kajne? Če bi ga kdo hotel obiskati, pa se pri načrtovanju potovanja, zlasti če zanj izbere vlak, znajde pred številnimi težavami. Trst in pravzaprav vsa dežela Furlanija - Julijska krajina sta namreč železniško odrezana od ostale Italije, da se povezav s sosedi sploh lotimo ne ...

Na železniške pomanjkljivosti že več let opozarja predsednik združenja Cammina Trieste Luigi Bianchi. »Samo en vlak Freccia Rossa, brez nadležnih prestopanj, povezuje Trst z Rimom, ravno tako je samo eden, ki nas direktno pripelje v Milan. Če hočemo na Dunaj, bomo z enim prestopom v avstrijsko prestolnico pripotovali po skoraj 9 urah, v München pa z dvema zamenjavama v 14 urah in pol.« V čem je težava? Da podjetje Ferrovie Italiane oz. Trenitalia povsem zanemarjajo Trst in z njim vso deželo ter hkrati ves severovzhod, ocenjuje Bianchi, ki dodaja, da smo brez mednarodnih povezav pri Trstu, Trbižu in Gorici popolnoma odrezani tudi od Evrope. Med drugim nas med pogovorom spomni, da je bila železnica tudi takrat, ko so meje še stale in je železna zavesa ločevala Evropo, element povezave v dobro organiziranem mednarodnem prometu. »Dejstvo, da povezav na omenjenih treh koncih ni, je po moji oceni izraz kulturnega nazadovanja.«