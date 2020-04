Iz tržaškega pristanišča na svetovni seznam najboljših ilustratorjev

»V torek ob 16. uri so organizatorji na spletu objavili vse izbrane ilustracije. Med temi je bila tudi moja,« je navdušeno povedal Sedmak, ki se ponaša z dolgoletnim sodelovanjem s tržaškim pristaniščem, za katero ustvarja grafično podobo in krajše animirane filme. Pred kratkim pa je s svojo zidno poslikavo okrasil pokrito tržnico Naselja sv. Sergija.

Mednarodnega tekmovanja se je udeležil s podobo, ki jo je lani narisal za tržaški festival Approdi. Dva človeška lika, ki strmita v nebo, ponazarjata svobodo umetnikov pri ustvarjanju na plesnem, glasbenem in gledališkem področju. »Junija bom izvedel, ali bo ilustracija med 200 nagrajenimi in objavljenimi v zborniku združenja ilustratorjev AOI. Podelitev nagrad pa bo potekala oktobra v Londonu,« je še dodal.

Sedmakove ilustracije že potujejo v svet, še predvsem v Italijo. V zborniku Annuale di autori d’immagini 2020 bodo objavljene tri njegove ilustracije, že omenjena iz festivala Approdi, podoba Bloomsdaya 2019 in ilustracija iz 25. festivala Dedica, ki je zaživel v Pordenonu prav tako leta 2019. S svojim delom podpira kakovostne kulturne dogodke in druge projekte, kot so revija Charta Sporca, Il Piccolo Libri in Razpotja, sodeluje z založbo Einaudi Ragazzi in z znanimi grafičnimi studiji, med katerimi sta Tassinari Vetta in Sebastiano Girardi.