Na openski železniški postaji je danes ob 8.30 posredovala posebna gasilska enota za jedske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR zaradi razlitja etanola, ki je uhajal iz vagona cisterne. Slednjega so iz varnostnih razlogov premaknili na reševalni tir, nato so 62.000 litrov etanola pretočili v drugo cisterno. Na kraju je bilo tudi osebje družbe italijanskih železnic. Posredovanje se je zaključilo ob 16.30.