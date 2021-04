Gasilci so ob 7.45 prihiteli na četrti vhod za sedmi pomol v tržaškem pristanišču, kjer se je iz zabojnika razlila močno vnetljiva tekočina. Gasilci so zavarovali zabojnik in odpravili posledice razlitja. Na kraju je bila posebna enota tržaških gasilcev za jedrsko, biološko, kemijsko in radiološko varnost.