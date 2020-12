Izbira višje šole onkraj zaščitne maske

December je tudi obdobje, ko morajo dijaki in dijakinje tretjih razredov nižjih srednjih šol začeti vneto razmišljati, v katere vode bi najraje zapluli. Na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem dni odprtih vrat in ogledov šolskih poslopij ni ustavil niti nov koronavirus. Povsod potekajo kot na tekočem traku. Na liceju Franceta Prešerna so v soboto dopoldne na varnostno razdaljo in z zaščitnimi maskami na obrazu sprejeli približno dvajset mladih, ki so se v šolskih prostorih s starši zglasili ob različnih urah, da bi čim bolj zmanjšali možnosti okužbe.

Kot je že tipično za koronačas, je bilo na hodnikih in v učilnicah popolnoma tiho. Čeprav pouk poteka na daljavo, pa si marsikdo vseeno želi tudi osebno ogledati svojo bodočo šolo. Profesorji različnih smeri so nižješolcem pokazali šolske prostore in jim približali ustroj liceja. Ravnateljica Loredana Guštin je dejala, da vlada kljub nelahkim razmeram veliko zanimanje za vse štiri smeri – znanstveno, jezikovno in klasično ter smer uporabnih znanosti. V petek ob 18. uri ne bo zmanjkal niti dan oprtih vrat, ki ga bodo tokrat zaradi predpisov proti širjenju covida-19 prvič priredili na daljavo. Vsaka stiska pa ima tudi pozitivne plati, meni ravnateljica. Na šoli je namreč zaživel pravcati »televizijski studio.« Ob računalnikih so uredili kotiček z mikrofoni in lučmi, kjer so posneli in pripravili vrsto vsebin, ki jih bodo predvajali tudi na dnevu odprtih vrat.