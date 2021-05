Izboljšujejo kanalizacijo v Devinu

Podjetje AcegasAps Amga v sodelovanju z devinsko-nabrežinsko občino zaključuje dela za okrepitev in torej izboljšavo kanalizacijske mreže v Devinu.

Najprej je bila na programu prenova črpališča v akumulacijskem bazenu na območju nekdanje čistilne naprave, nad restavracijo Dama Bianca. Ti posegi, ocenjujejo pri podjetju AcegasApsAmga, bodo dokončno odpravili neprijetno pronicanje odpadne vode iz jaškov ob močnih nalivih. Dela so vključevala popolno prenovo notranjih delov črpališča z izgradnjo novega in večjega zasilnega odvodnika, ki lahko sprejme odvečni priliv vode v primeru močnejšega deževja. Obnovljen sistem bo na tak način zagotovil odvajanje vode tudi v neugodnih vremenskih razmerah, tako da ne bo voda več drla po cestah in stopniščih do morja, kakor se je dogajalo doslej.

Tačas pa se zaključuje tudi druga faza del oz. vgradnja prezračevalnih naprav v dodatni dve črpališči, in sicer pri Črničju in v Ribiškem naselju – prvo se nahaja na zelenem otoku na križišču, ki vodi v Ribiško naselje, drugo pa pri cerkvi sv. Marka. Dela, ki naj bi se zaključila konec meseca, predvidevajo tudi vgradnjo dveh sistemov dezodorizacije – enega z biofiltrom nad restavracijo Dama bianca v Devinu in drugega z aktivnim ogljem pri pešpoti Rilke, ki bi zadržala, pravzaprav odpravila neprijeten smrad. Ti ukrepi bodo po oceni podjetja AcegasApsAmga služili za dokončno rešitev težav z vonjavami, ki se zlasti v poletni sezoni redno pojavljajo na tem območju devinsko-nabrežinske občine in zaradi katerih se prebivalci redno pritožujejo.