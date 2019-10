Izbral je partizansko pesem

Enotedensko spoznavanje pisane tržaške kulturne dediščine, mestne multietničnosti in večkulturnega bogastva se je za deveterico univerzitetnih študentov, ki so v Amsterdamu vpisani na magistrski študij Heritage and memory studies v sklopu filozokske fakultete, zaključilo. Mladi iz Anglije, Portugalske, Koreje, ZDA, Nizozemske, Singapurja in Francije so s svojo mentorico Tamaro van Kessel izbrali »zgodovinsko zanimivi« Trst (in okolico). V preteklih letih so bili že na Poljskem ali v Litvi, se pravi na obmejnih območjih, tako da se je Trst skladno vključeval mednje, saj je bil »na meji« za časa železne zavese.

Vsak od študentov si je že v Amsterdamu izbral neko temo, jo preštudiral in o njej je nato med tržaškim študijskim obiskom moral predavati. Eden med njimi, 25-letni Anglež Zachary Sweeney - Lynch, ki je diplomiral iz zgodovine, si je na primer izbral partizansko pesem in skušal razumeti kako in zakaj se slednja še danes prenaša. In kdo bi mu lahko bolje odgovoril na ta vprašanja, če ne Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič?

Zachary je že pred časom stopil v stik s predsednico zbora Rado Zergol, ki mu je rade volje pomagala. Odgovorila je na njegova vprašanja, med pevci pa razdelila tudi anketo, tako da je njegova raziskava upoštevala tudi njihove odgovore glede zgodovine, poslanstva in dejavnosti zbora.