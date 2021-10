Karabinjerji iz Nabrežine so ponoči pri Fernetičih prestregli 38-letnega romunskega državljana, ki mora prestati dve leti in osem mesecev zaporne kazni. Pri sebi je imel svetilko, kar se jim je zazdelo sumljivo, zato so poglobili preiskavo. Ugotovili so, da je bil obsojen zaradi kraje v stanovanju v Piemontu, nato pa se je za njim izgubila vsakršna sled. Moškega so prepeljali v kasarno in nato v tržaški zapor.