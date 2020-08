Izgon za nasilnega ekshibicionista

Urad za priseljevanje tržaške kvesture je odredil izgon za 32-letnega ukrajinskega državljana B. I., ker se je v številnih primerih »proslavil« z nasilnim obnašanjem in povzročil zaskrbljenost občanov. Moški je namreč večkrat v vinjenem stanju nadlegoval in napadel osebe, tudi lastne svojce in živali ter se upiral policistom. Večkrat so ga tudi prijavili sodstvu zaradi opolzkih dejanj, ki jih je storil na mestnem nabrežju in na območjih, kjer se običajno zadržujejo mladoletni. Preteklega 24. julija se je tako v Barkovljah npr. slekel do golega in se pred prisotnimi, med katerimi je bilo več mladoletnih, dotikal svojega spolovila. Poleg tega je v najbolj akutni fazi pandemije virusa covid-19 večkrat kršil varnostna določila in omejitve ter pokazal popolno zaničevanje veljavne zdravstvene zakonodaje. Zaradi vsega tega so 32-letnika pospremili v najbližji center za začasno bivanje in repatriacijo, od koder ga bodo vrnili v njegovo državo.