Izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja druga faza

Po prekinitvi skoraj vseh dejavnosti v Italiji se bliža druga faza, ko se bo 4. maja po napovedih začelo obdobje postopnega odpiranja v raznih panogah. Nekateri bodo lahko že jutri spet prižgali motorje, drugače bo ponovni zagon raznih sektorjev postopen in bo potekal teden za tednom, vse to pod pogojem, da ne pride do ponovnih izbruhov epidemije koronavirusa. Zadnji bodo na vrsti gostinci oziroma bari in restavracije, ki naj bi ponovno začeli delovati 18. maja, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov.

Kakšno je stanje po enomesečnem mrku in kako se na drugo fazo pripravljajo na Tržaškem, smo vprašali donedavnega predsednika Confindustrie za Tržaško in Goriško Sergia Razeta, ki je 23. marca v našem dnevniku ocenil, da je treba v prvi vrsti skrbeti za zdravje, vendar »vsega ni mogoče zapreti«. Razeto je sicer govoril v vlogi poznavalca razmer, kajti organizacija, ki ji predseduje, bo kmalu ukinjena, saj se bo združila s pordenonsko Confindustrio.

Predsednika zveze Confindustrie za Trst in Gorico Sergio Razeto ter predsednik pordenonske Confindustrie Michelangelo Agrusti sta namreč januarja formalno podpisala ustanovni akt o združitvi organizacij in nastanku enotne zveze Trsta, Gorice in Pordenona, ki ji bo ime Confindustria Alto Adriatico (Confindustria severnega Jadrana). Novi zvezi, ki bo uradno nastala na junijski skupščini, ko bodo tudi uradno imenovali novo vodstvo, bo predsedoval Agrusti, vendar zveza že deluje na osnovi prihodnje organizacije dela.

Razeto je glede dogajanja v zadnjem mesecu povedal, da so nekatera podjetja delno nadaljevala z delom, čeprav seveda ne s polno paro. Zdaj se ta podjetja in še druga pripravljajo na drugo fazo, vendar bo po Razetovi oceni zelo pomemben odziv trga. Poudaril je vsekakor, da gledajo na to z rahlim optimizmom. Mnoga podjetja bodo začela spet delovati, seveda ob upoštevanju vseh zakonskih oziroma varnostnih zdravstvenih predpisov. Problem namreč večkrat ni delo v tovarni, temveč v tem, kako zaposleni pridejo do nje in se vračajo domov. V samih tovarnah navadno ni težav pri upoštevanju varnostne razdalje, je povedal Razeto in razložil, da so zadnji podatki pokazali, da se ljudje okužijo bolj v družini in v bolnišnicah kot pa na delovnem mestu. Namen podjetnikov je namreč vselej zaščititi lastne delavce, je poudaril.

Kar zadeva drugo fazo, se mnoga podjetja že pripravljajo na odprtje z jutrišnjim dnem. S 27. aprilom bo torej na delu več ljudi, s 4. majem pa bo dejansko mogoče »delati bolje in učinkovitejše«. To ne pomeni, da se obeta nov ekonomski bum, kajti gospodarstvo se bo začelo ponovno razvijati postopoma. Poglavitno je torej, da se drugo fazo izkoristi na najboljši način, je poudaril Razeto.

Glede morebitnega ponovnega odprtja barov in restavracij 18. maja je ocenil, da bo to tudi odvisno od posameznih podjetij, ki se bodo morala prilagoditi novim določilom. Gostinski sektor je tako kot turizem med tistimi, ki so jih izredne razmere najbolj prizadele in ponovni zagon za to panogo ne bo enostaven. Nekateri so že potožili, da jih zaprtje lokala stane manj kot ponovno odprtje in prilagoditev novim razmeram.

Skratka, ponovni zagon dejavnosti ne bo enostaven postopek, je ocenil Razeto, ki pa meni, da je treba vendar gledati optimistično na drugo fazo in na priložnosti, ki se nam ponujajo.