Izročila jima je 1880 evrov

Moški glas jo je po telefonu opozoril, da je bil vnuk vpleten v prometno nesrečo in da jo bo v kratkem obiskal odvetnik, ki bo prišel po 1880 evrov, potrebnih za sodne stroške. Klic je prejela starejša ženska z Grete, ki je takoj šla po denar v poštni urad, nevedoča, da gre za goljufijo. Malo pred poldnevom sta jo res obiskala lažna odvetnika in jima je izročila denar.

Da sta jo moška ogoljufala, je ženska spoznala potem, ko je o dogodku obvestila sorodnike. Poklicali so enotno številko 112. Na kraj so prišli kriminalisti in forenziki, ki dogodek preiskujejo.

Tržaška kvestura ob tem dogodku opozarja na goljufije zlasti na račun ostarelih in osamljenih ljudi ter poziva, da ob morebitnih sumljivih dogodkih pokličemo na telefonsko številko 112.