Izsledili in prijavili moškega, ki je v trgovini ukradel 5000 evrov

Policisti so včeraj prijavili državnemu tožilstvu 43-letnega albanskega državljana, ki je 25. septembra ukradel skoraj 5000 evrov v blagajni supermarketa v Ul. Orlandini, ne da bi ga pri tem opazili. Zapustil je trgovino in izginil.

Po nekaterih kontrolah so uslužbenci in direktor supermarketa ugotovili avtorja kraje, uslužbenec pa ga je prepoznal medtem ko je sedel pred barom v Istrski ulici. Poklical je na interventno število 112, na kraj so prihiteli policisti. Moškega so legitimirali in prijavili državnemu tožilstvu.