Izsledili serijska vandala grafitarja

Lokalni policisti so izsledili dva serijska vandala grafitarja, ki sta z barvo pomazala več javnih in zasebnih poslopij, avtobusov, zabojnikov za smeti in urbano opremo. Preiskava se je začela po prijavi zaradi napisov, ki so se pojavili na stenah kioska na Trgu sv. Antona in na pročelju poslopja v Ul. Corelli. Vandala so na Trgu sv. Antona zaobjele v objektiv nadzorne kamere, lokalni policisti pa so ga nato na podlagi videoposnetkov izsledili. Gre za mladoletnika, ki je uporabljal pršilo. Ugotovili so, da je poškodoval vsaj 22 objektov, zaradi podobnih dejanj pa so ga že prestregli tudi v preteklosti, ko je med drugim imel težave tudi z mamili. Lokalni policisti so o dogajanju obvestili državno tožilstvo sodišča za mladoletne osebe in so mladoletnika oglobili zaradi ponavljajočih kršitev pravilnika lokalne policije ter zaradi upravljanja z odpadki.