Izsledili so ga po petletnem begu

Policisti so v sredo aretirali 33-letnega romunskega državljana, ki mora prestati zaporno kazen enega leta, sedmih mesecev in štirih dni. Državno tožilstvo ga je leta 2016 obsodilo na zaporno kazen zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah v Trstu leta 2012, pri čemer je prejel še 200 evrov globe.

Moškega so policisti izsledili v nekem stanovanju pri Sv. Soboti med izročitvijo sodnega akta osebi, ki ga je gostila. Po legitimaciji in drugih formalnostih so ga prepeljali v tržaški zapor, kjer je na razpolago državnemu tožilstvu.