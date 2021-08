Izsledili voznika, ki je povzročil nesrečo in pobegnil

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi izsledili voznika, ki je povzročil nesrečo v Istrski ulici in nato pobegnil. Vanjo so bila vpletena tri vozila, pri čemer sta bili dve osebi poškodovani.

Lokalni policisti so na kraju nesreče našli le voznici avtomobilov ford ka in nissan micra, v kateri je pobegli voznik trčil. Po pregledu videoposnetkov tamkajšnjih nadzornih kamer so ugotovili, da je nesrečo povzročil alfa romeo mito in so uspeli zabeležiti del njegove registrske tablice. Po nadaljnji preiskavi so ugotovili podatke avtomobila, ki so ga naposled našli še poškodovanega ter istovetnost lastnika. Mlajšega voznika so poklicali v kasarno, zagovarjati se bo moral zaradi pobega in opustitve pomoči poškodovanim voznicam.