Kaj najstniki resnično potrebujejo kot popotnico na prehodu v odraslost? Katera učinkovita vzgojna sredstva naj starši izbirajo? Kako naj starši ohranjajo povezanost in funkcionalen odnos z najstniki, hkrati pa dosežejo potrebne cilje?

Predavatelja Leonida in dr. Albert Mrgole bosta preko resničnih zgodb in osebnega razvoja starše pripeljala do morebitnih rešitev. Govor bo o tem, kako sestaviti odziv, s katerim ohranjamo in gradimo povezanost in bližino. Ob tem pa tudi delujemo v smislu potrebnega starševskega vpliva. Predavanje z naslovom Izštekani najstniki in starši, ki štekajo bo v četrtek, 27. januarja, ob 18. uri v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu.

Leonida in Albert Mrgole že preko 15 let delujeta v zavodu Vezal kot psihoterapevta, kjer se ukvarjata z odnosi v družinah, s partnerskimi odnosi in odnosi v poslovnem svetu. Svetujeta staršem, parom in strokovnim šolskim delavcem, za katere prirejata predavanja in delavnice. Značilnost njunih predavanj so konkretne in uporabne zgodbe iz življenja, kjer brez olepševanja pokažeta stvari, kakršne so v resnici. S svojim sproščenim načinom prinašata staršem uporabne namige in upanje za praktične rešitve ter večjo povezanost v družinah.

Predavanje sodi v cikel o vzgoji z naslovom Šola za starše, ki je namenjen v prvi vrsti staršem, ne pa zgolj njim, saj so za končni rezultat tega dolgotrajnega postopka, ko iz otroka zraste odrasla oseba, zaslužni prav vsi tisti, ki so imeli z njim opravka. Srečanja so torej namenjena staršem, nonotom, tetam, stricem, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, varuškam in vsem ostalim odraslim, ki prihajajo v stik z mladimi.

Projekt prinaša nova orodja in omogoča razvoj veščin za spopad z vedno novimi izzivi vzgajanja. Predavanja se ukvarjajo z različnimi vsebinami: od zagat dvojezičnega otroštva, težavnosti izbire ustreznih vzgojnih prijemov, ohranjanja povezanosti z otrokom na prehodu v odraslo dobo in vzbujanja odgovornosti, vse do čustvene vzgoje. Povabljeni predavateljice in predavatelji, strokovnjaki z različnih področij humanističnih ved, se osredotočajo na vprašanja o vzgoji za različna starostna obdobja, od predšolskih otrok do najstnikov

Predhodna najava in vpis na brezplačna predavanja sta priporočeni, saj je število mest omejeno. Vstop v knjižnične prostore je dovoljen osebam s covidnim potrdilom o prebolelosti, cepljenosti oz. testiranju. Uporaba zaščitne maske FFP2 je obvezna. Vse informacije in natančen koledar ter opis predavanj so dostopni na spletni strani www.knjiznica.it, na telefonski številki 040 9896153 ali na e-naslovu mladinskioddelek@knjiznica.it.

MIR, SVOBODA, PRIJATELJSTVO MED NARODI

Oddelek za mlade bralce NŠK gosti razstavo Mir, svoboda, prijateljstvo med narodi: naše vrednote nekoč, danes, jutri, tukaj in povsod, ki je nastala v sodelovanju z Odborom za spomenik padlim v NOB iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca. Ob dvajseti obletnici postavitve spomenika so pri odboru razpisali likovni natečaj na temo vrednot narodnoosvobodilnega boja. Natečaja so se udeležili učenci osnovnih šol Grbec-Stepančič iz Škednja in Josipa Ribičiča od Sv. Jakoba ter nižje srednje šole Ivana Cankarja. V Narodnem domu bo razstava na ogled do konca januarja.